MLS – Charlotte FC recrute un « Chief Fan Officer »

Nouvelle franchise de Major League Soccer (MLS) qui fera ses débuts en 2022, Charlotte FC vient de recruter un nouvel employé pour un poste encore rare mais certainement d’avenir, celui de « Chief Fan Officer », comprenez Directeur des Supporters.

Après avoir étudié plus de 200 candidatures, l’équipe de Charlotte a recruté Shawn McIntosh pour ce nouveau poste. Ce dernier qui a notamment travaillé pour des franchises de sports US (MLS, NBA, WNBA, AHL) sera en charge de favoriser et maintenir une relation directe avec les fans afin de dynamiser leur engagement.

« La passion, le leadership et les compétences de Shawn seront essentielles alors que nous continuerons à travailler avec nos groupes de supporters et la communauté pour promouvoir une Fan Experience de classe mondiale. » a déclaré Nick Kelly, président du Charlotte FC, dans un communiqué.

Le nouveau Chief Fan Officer (CFO) sera le point de contact entre le club et les supporters et aura pour rôle de stimuler l’engagement des nouveaux supporters de la franchise et de contribuer au développement de campagnes marketing dédiées.