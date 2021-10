Football – Qui se cache derrière le logo de l’UEFA Euro 2024 organisé en Allemagne ?

Hier soir à 20h24, l’UEFA a dévoilé le logo de l’Euro 2024 organisé en Allemagne. Pour l’occasion, une cérémonie était organisée au stade olympique de Berlin.

Pour concevoir la nouvelle identité visuelle de la compétition, l’agence portugaise VMLY&R Branding (qui a réalisé également le logo de l’Euro 2020) s’est inspirée des drapeaux des 55 associations membres de l’UEFA et de leurs couleurs qui s’assemblent pour reproduire la forme du toit du stade olympique. Au centre du logo, on retrouve le trophée Henri Delaunay. Autour, les 24 tranches de couleur représentent les 24 équipes qui participeront à cet Euro 2024 dont le slogan sera « Unis par le football. Au cœur de l’Europe ».

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! 🙌#EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

« Désormais, le tournoi dispose d’une identité de marque qui reflète l’objectif que nous poursuivons, avec l’association organisatrice et les villes hôtes, à savoir celui d’un EURO qui s’adresse véritablement à tout le monde. Pendant un mois, nous serons unis par le football au cœur de l’Europe. » précise Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, dans un communiqué.

Les 10 villes hôtes (Berlin, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig, Munich et Stuttgart) ont également une déclinaison du logo de l’Euro 2024 avec la présence d’un monument célèbre.

Philipp Lahm, directeur du tournoi, a ajouté : « L’EURO 2024 sera un EURO pour toutes et tous, et nous avons hâte d’accueillir des supporters de l’Europe et du monde entier en Allemagne durant l’été 2024, afin de célébrer ensemble cette grande fête du football. Le logo et l’identité de marque du tournoi véhiculent parfaitement ce message. »