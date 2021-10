L’UEFA Women’s Champions League en direct sur YouTube dès aujourd’hui

A partir d’aujourd’hui, YouTube diffuse gratuitement et pour deux saisons l’intégralité de l’UEFA Champions League féminine grâce à un contrat signé avec la plateforme de streaming DAZN.

Dans le détail, les 61 matchs de la compétition seront diffusés gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN dédiée à la compétition (et en payant sur la plateforme de streaming). Coup d’envoi aujourd’hui mardi 5 octobre avec deux matchs au programme dont l’entrée en lice de l’Olympique Lyonnais contre BK Häcken à 18h45.

« J’attendais une telle initiative depuis longtemps. Quand je regarde ce que DAZN prévoit en matière de contenus pour mettre en lumière les joueuses, je me dis que ça fera passer cette compétition au niveau supérieur », précise Ada Hegerberg, meilleure buteuse de la compétition et joueuse de l’OL, dans un communiqué.

adidas en sponsor international exclusif de la diffusion

Pour ce dispositif, adidas sera le sponsor officiel de la diffusion. Cet accord prévoit des publicités de la marque aux trois bandes lors des 61 matchs en direct ainsi que l’intégration d’adidas dans la nouvelle série « We All Rise » de DAZN qui sera diffusée à la mi-temps. L’accord publicitaire entre adidas et YouTube comprend également une pub pre-roll sur tous les matchs en direct.

« La Ligue des champions féminine de l’UEFA est la compétition de clubs la plus prestigieuse et ce nouveau partenariat la rendra accessible à plus de fans que jamais. Chez adidas, nous pensons qu’à travers le sport, nous avons le pouvoir de changer des vies. Plus de visibilité, plus de couverture et des formats innovants constituent une nouvelle étape dans l’essor du football féminin et nous sommes ravis de nous associer à DAZN et YouTube pour soutenir cet essor. » précise Nick Craggs, directeur général d’adidas Football, dans un communiqué.

Précisons que dans le cadre du contrat signé sur le cycle 2021-2025, YouTube ne diffusera plus que 19 matchs en gratuit à partir de la saison 2023-2024. Ces deux ans de Ligue des Champions féminine en gratuit résonnent ainsi comme une mise en bouche de la part de DAZN qui compte bien convertir quelques abonnés à son service payant dans les années à venir. Une compétition qui distribuera dès cette saison un nouveau prize money record de 24 millions d’euros aux clubs.

Pour faire vivre la compétition aux supporters, DAZN fera notamment appel à des dizaines de commentateurs venant du monde entier, des anciennes joueuses et des personnalités du football. DAZN devrait également garantir la diffusion de chaque match dans trois langues au maximum : la langue de l’équipe locale, celle de l’équipe étrangère, et en anglais (s’il ne l’est pas déjà).