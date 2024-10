Formule 1 – BWT Alpine F1 dévoile une voiture Indiana Jones pour le Grand-Prix des États-Unis à Austin

À Austin dans quelques jours, l’écurie BWT Alpine F1 va célébrer la sortie du jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien avec une voiture aux couleurs de la saga.

Ça, c’est une collaboration que l’on n’avait pas vu venir ! On sait depuis quelques années que les GP se déroulant aux États-Unis sont une bonne excuse pour courir avec des voitures ou équipements inédits faisant la part belle aux opérations marketing.

Là, Alpine, à travers son partenariat avec Xbox, va surfer sur la sortie prochaine du jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien, dérivé des films réalisés par Steven Spielberg, pour relooker toute l’écurie.

La voiture sera de couleur « orange coucher de soleil, inspirée du logo emblématique de la franchise » et présentera également des détails comme « une ancienne carte et des itinéraires rouges de voyage comme vus dans la série de films, avec le titre du jeu ornant la voiture ». Les pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly auront une combinaison inédite qui fera « allusion à une mappemonde aux accents dorés ».

Édité par Bethesda Softworks et développé par MachineGames, le jeu sortira début décembre et s’offrira une belle promotion ce dimanche 20 octobre.

Avec ces couleurs, et pour quelqu’un qui n’est pas au courant de la collaboration, on pourrait presque penser que McLaren disposera de 4 voitures lors du Grand Prix…

Heureusement, la livrée Austin de McLaren arborera un peu de gris avec le retour du chrome emblématique de l’écurie sur une partie des monoplaces. Un look déjà aperçu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 2023. L’occasion de mettre en avant l’un des principaux sponsors, le navigateur Chrome de Google. Simple et efficace.

À lire aussi