Le français Djamel Agaoua nommé CEO de la « Kings League » de Gerard Piqué

Quelques mois après avoir annoncé la levée de 60 millions d’euros pour accélérer le développement de la « Kings League » lancée par l’ancien joueur de football Gerard Piqué et la société Kosmos, la ligue de football à 7 officialise l’arrivée de Djamel Agaoua au poste de CEO.

En tant que PDG, le français passé par la messagerie Viber, Brut ou encore la division Europe et Moyen-Orient de la NBA, dirigera l’expansion mondiale de la Kings League.

Après l’Espagne, la ligue vise un développement mondial en Europe, au Brésil, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie au cours des 12 prochains mois, « avec l’Italie en tête de lancement ».

« L’intensité des matchs et notre manière unique de produire nos événements sont très populaires auprès des jeunes publics »

« La Kings League est différente de tout ce que le monde du sport a jamais vu. En réinventant le jeu de cette manière, Gerard a capturé le meilleur du football, du divertissement et de la culture des créateurs de contenu pour divertir les fans à chaque seconde de chaque match. » explique Djamel Agaoua, dans un communiqué. « Elle crée une disruption et stimule l’innovation dans un secteur qui doit être réinventé pour les nouvelles générations. L’intensité des matchs et notre manière unique de produire nos événements sont très populaires auprès des jeunes publics, qui adorent le concept. Dans cet esprit, je suis particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre l’organisation à un moment aussi crucial de sa croissance et permettre à la compétition de changer d’échelle »

Pour rappel, la Kings League vise la Génération Z avec des matchs d’une durée de 40 minutes et un fonctionnement en franchises. Les matchs à 7 joueurs réunissent des streamers, créateurs de contenus et d’anciens footballeurs professionnels.

