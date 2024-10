Lenovo nouveau partenaire officiel de la FIFA et de la Coupe du Monde 2026

Mardi, Lenovo a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec la FIFA. Le géant de l’électronique devient « Official Technology Partner » et sera partenaire de la prochaine Coupe du Monde 2026.

A moins de deux ans maintenant de la FIFA World Cup 2026 organisée aux Etats-Unis, Mexique et Canada, Lenovo scelle un nouveau gros contrat de sponsoring sportif. Déjà sponsor de la Formule 1, la société spécialisée dans les ordinateurs et autres composants fournira des appareils, des centres de données et des solutions technologiques basées sur l’intelligence artificielle afin d’améliorer l’expérience des supporters et la qualité des retransmissions.

Un accord officialisé par Yuanqing Yang, Président de Lenovo et Gianni Infantino, Président de la FIFA, à l’occasion du salon Tech World organisé chaque année par Lenovo pour présenter ses innovations. Outre la Coupe du Monde 2026, Lenovo sera également partenaire de la Coupe du Monde féminine 2027 disputée au Brésil.

Outre Lenovo, les smartphones Motorola (groupe Lenovo) seront également associées aux deux compétitions. « Faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de la technologie, nous nous réjouissons d’être au service du sport le plus populaire au monde. Lenovo va contribuer au rayonnement des compétitions les plus importantes de l’histoire de par le nombre de téléspectateurs ou de nations participantes, avec à la clé une demande inédite à l’échelle mondiale en matière de technologie et de données à traiter. » explique Yuanqing Yang, président de Lenovo, dans un communiqué.

