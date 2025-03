Le détenteur des droits commerciaux de la Formule 1, Liberty Media, peut se frotter les mains. L’épreuve reine du sport automobile affiche en effet un chiffre d’affaires de 3,65 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2024, soit 6% d’augmentation par rapport à 2023.

Cette hausse résulte, d’une part, de l’extension du calendrier la saison dernière à 24 Grands Prix, et d’autre part, aux 6 courses sprint maintenues et chargées de pimenter un peu plus la compétition.

Certains chiffres clés méritent d’ailleurs clairement le détour puisque la saison 2024 a été marquée par 1,6 milliard de spectateurs cumulatifs à la télévision et 97 millions de followers sur les réseaux sociaux, indique Sport Auto.

Parallèlement, 6,5 millions de spectateurs ont assisté physiquement aux différents Grands Prix, soit une hausse de 9% par rapport à 2023.

Enfin, l’expansion commerciale de la F1 surfe également sur plusieurs renouvellements de contrats, à l’image des Grands Prix de Belgique, des Pays-Bas, de Chine, d’Italie ou encore de Monaco, tous pérennisés.

Ils ont dit :

La Formule 1 a connu une année record en termes de nombre de courses, de revenus et d’OIBDA ajusté. Nous sommes très optimistes pour 2025, qui marquera le 75ème anniversaire de la discipline et renforcera encore davantage notre marque. (Stefano Domenicali, président et CEO de la F1) Je suis enthousiasmé par les opportunités à venir et par notre stratégie pour continuer à développer nos activités. Nous allons capitaliser sur le succès de la F1 et finaliser l’acquisition du MotoGP tout en maximisant la valeur pour nos actionnaires. (Derek Chang, le nouveau président et CEO de Liberty Media)

