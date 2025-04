Forvis Mazars, groupe international spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil, s’engage aux côtés du skipper Titouan Pilliard en soutenant son projet USE IT AGAIN for YOUTH. Ce partenariat ambitieux s’inscrit dans la préparation de la Route du Rhum 2026, célèbre course transatlantique en solitaire, que Titouan Pilliard ambitionne de disputer à bord de son monocoque éco-conçu.

À travers USE IT AGAIN for YOUTH, le skipper porte une initiative visant à promouvoir l’économie circulaire et à éduquer les jeunes générations. Son monocoque, fabriqué à partir de matériaux recyclés et réutilisés, incarne cette vision : démontrer qu’il est possible de conjuguer épopée sportive de haut niveau et respect de l’environnement. Ce projet a également pour vocation de sensibiliser la jeunesse aux enjeux écologiques, tout en leur offrant des opportunités d’apprentissage autour de la voile et de la préservation des océans.

« Participer à la Route du Rhum 2026 avec USE IT AGAIN for YOUTH, c’est prouver que performance et responsabilité ne s’opposent pas. Grâce au soutien de Forvis Mazars, nous pouvons amplifier ce message et le diffuser encore plus largement » (Titouan Pilliard)

De son côté, Forvis Mazars saisit cette collaboration pour valoriser son expertise en matière d’innovation et renforcer son engagement RSE. Au-delà d’un soutien financier et logistique, le groupe offre une visibilité accrue à cette initiative porteuse de sens, alignée sur ses valeurs.