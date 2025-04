À l’occasion du KIPRUN Brand Reveal Day organisé ce mercredi à Paris, la marque running et trail du groupe Décathlon a réuni une partie de son équipe, ses athlètes élites et la presse internationale pour révéler au grand jour sa nouvelle identité visuelle. L’occasion de présenter également ses innovations majeures et les ambitions mondiales de la marque qui dépasse désormais le milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel, 3 ans seulement après son lancement officiel au salon Run Experience de Paris.

Dès le début de son aventure, KIPRUN ne cachait pas son ambition d’intégrer le top 5 mondial des équipementiers de running. En avril dernier, pendant la conférence de presse organisée lors du marathon de Londres, KIPRUN présentait déjà des actualités et des innovations probantes. Textiles, chaussure « KD900x LD », application KIPRUN Pacer totalement gratuite, naming officiel des « 10K Valencia Ibercaja by KIPRUN » pour 3 éditions… 1 an plus tard, la marque originaire de Lille n’a pas traîné.

Nouveau logo pour un nouvel élan

Avant même que l’événement ne commence, le décor était planté. Ce n’était pas un événement comme un autre, mais « une étape clé dans l’histoire de KIPRUN, qui marque le début d’un nouveau chapitre audacieux dans l’évolution et l’identité de notre marque. C’est une célébration de tout ce que nous représentons : l’innovation, la performance et la passion de la course à pied. »

Le nouveau logo dévoilé vient symboliser ce nouveau départ, puisqu’il représente un starting-block d’athlétisme. Pour Benoît Buronfosse, Design Leader chez KIPRUN, il évoque « l’élan, le dynamisme et le sentiment d’être vivant ». Avec son nouveau slogan « More runs, more life », KIPRUN veut inspirer les coureurs à continuer de courir, à se dépasser et à se sentir vivant. « La course à pied est un moyen puissant pour se prouver à soi-même qu’on est capable. Chaque pas doit être célébré, et nous nous engageons à accompagner chacun dans sa quête pour lui permettre d’explorer son potentiel et de progresser », a souligné Anthony Dulieu, KIPRUN Leader.

Des équipements à la pointe

Au rayon des nouveautés, il y a d’abord les chaussures d’entraînement KipX. Une toute nouvelle paire dotée d’une innovation technologique unique dans le procédé de fabrication avec l’injection brevetée d’une semelle intermédiaire en mousse de gaz directement sur la tige. On découvre la première chaussure de running sans colle. Une révolution, puisque l’on passe de 15 à 1 étape de fabrication par rapport à une chaussure traditionnelle, avec la possibilité d’en réutiliser les matériaux en fin de vie, alors qu’habituellement la colle empêche le recyclage. Résultat : 26% d’émissions de CO2 en moins lors de l’assemblage, et une durabilité augmentée de 50%. La KipX est une première, mais la vision est d’appliquer cette technologie à d’autres modèles KIPRUN à l’avenir.

D’un point de vue utilisateur, la KipX offrirait une expérience plus confortable et naturelle grâce à l’absence de colle durcie dans la semelle, avec un amorti haut de gamme. Le tout, sans compromis sur la performance ! En tout cas c’est la promesse de Romain Degezelle, Shoes Product Manager, que nous avons pu interviewer. Les chaussures seront disponibles courant avril au prix de 120€.

Pierre-Emmanuel Gaillard, Running Offer Director, nous a ensuite présenté les chaussures à plaque carbone. L’ambition de KIPRUN est claire : démocratiser l’accès aux « chaussures carbone », et donc démocratiser la performance. Pour cela, la marque Lilloise a développé une gamme de 4 paires pour contenter tous les coureurs. En entrée de gamme, la KD900X.2 est l’évolution de la KD900X. « Idéale pour les nouveaux coureurs souhaitant libérer leur potentiel et profiter des sensations d’une plaque de carbone sur toutes les distances », elle est disponible à 130€ contre 150€ la précédente, pour un poids de 195g.

Puis, il y a la KD900X LD2, dont le confort et la durabilité ont été améliorés par rapport à la V1, notamment par un travail sur la mousse VFOAM PLUS. 180€ pour 225g, pas d’évolution du prix. En troisième niveau, on retrouve le modèle KD900X LD+. Sa qualité n’est plus à prouver, puisqu’il s’agit de la chaussure avec laquelle Méline Rollin avait battu le record de France du marathon à Séville en février 2023 (2h24’12).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KIPRUN (@kiprunrunning_)

« Vous n’êtes pas au bout de vos surprises, nous avons une surprise à vous présenter », affirmait enfin Pierre-Emmanuel avant de laisser le micro à David Drury, Shoes Technical Director. En effet, la sensation de la journée, c’était bien la présentation de la chaussure KD900X LAB. Il s’agit du tout dernier modèle à plaque carbone, porté par Jimmy Gressier, dernière recrue KIPRUN, lors de son record d’Europe du 5km route à Lille le 16 mars dernier (12’57). Conçue dans un coloris rose et un design agressif, la nouvelle pépite de KIPRUN « n’est pas une simple chaussure de compétition, elle est la paire la plus ambitieuse qu’on ait produit. La plaque carbone est introduite directement dans la semelle grâce à la technologie SCF, ce qui signifie pas de colle entre les éléments ». Avec cette annonce, KIPRUN marque un grand coup dans le monde du haut-niveau. « La paire est destinée aux coureurs qui exigent beaucoup de leurs chaussures », renchérit David Drury. Elle sortira en septembre 2025 au grand public, au prix de 300€ pour 167g.

L’application gratuite de coaching KIPRUN Pacer a fait peau neuve et compte désormais plus d’1 million de téléchargements et une note de 4,7/5 sur plus de 18.000 avis.

Le poids des athlètes élites dans la fabrication des chaussures

Chez KIPRUN, les athlètes élites participent largement à la conception des équipements de running. Par des retours réguliers sur le matériel qu’ils testent, les athlètes sont en contact permanent avec les équipes produit, entre autres. Yoann Kowal affirme échanger toutes les semaines avec eux, et tous les athlètes sont unanimes sur la considération qui est donnée à leurs feedbacks. « C’est comme une grande famille », nous a-t-il confié.

Il ne s’agit pas seulement de tester des produits finis, il s’agit de les créer ensemble avec l’équipe de production. J’ai testé 5 prototypes avant d’en arriver à la version finale [pour la KD900X LAB, ndlr]. Je pense que le dialogue dans la production fait une grande différence. Tu te sens écouté et tu développes une chaussure qui répond totalement à la demande du coureur élite”, Méline Rollin.

Hormis la marathonienne et Yoann Kowal, de nombreux athlètes KIPRUN étaient d’ailleurs présents sur l’événement pour représenter la marque nordiste, à l’image de Paul Chelimo, Blandine L’Hirondel, Thomas Cardin, Aurélien Sanchez ou encore Clémentine Goeffray.