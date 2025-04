Paris-Roubaix 2025 : Primes, sponsors et programme TV

Dimanche prochain, le 13 avril, aura lieu la Reine des Classiques. 91.000€ de primes seront versés aux valeureux coureurs, tandis que le vainqueur empochera à lui seul la somme de 30.000€. Quels sont les partenaires de cette 122ème édition et quel est le programme ?

Surnommée l’Enfer du Nord, Paris-Roubaix est l’une des courses de cyclisme les plus mythiques. Cette année encore, avec ses 50+ kilomètres de pavés sur un total de 259km, elle fait office de “finale pavée” suite aux autres classiques flandriennes disputées depuis la fin février. Les plus connues d’entre elles étant le Tour des Flandres, Gent-Wevelgem ou le Grand Prix E3, toutes les trois inscrites au calendrier UCI World Tour.

Alors que l’on attend une bagarre de haut vol entre les principaux favoris Mathieu Van der Poel, Mads Pedersen, Wout Van Aert et le nouveau venu sur la classique reine, Tadej Pogacar, on peut se demander combien d’argent touchent les coureurs à l’arrivée.

Le prize money 2025

Comme toute course inscrite le circuit UCI World Tour, Paris-Roubaix doit respecter une grille de prix minimale imposée par l’Union Cycliste Internationale. Libre à l’organisation d’augmenter ensuite ou non l’enveloppe accordée aux coureurs. C’est justement le choix d’Amaury Sport Organisations (ASO), puisque 91.000€ seront répartis de la première à la 20ème place, au lieu des 50.000€ minimums imposés aux 5 grands monuments du cyclisme comme en témoigne la grille UCI ci-dessous (colonne “Courses du groupe 1”).

À titre de comparaison, le tiercé gagnant de Paris-Roubaix empochera respectivement 30.000€, 22.000€ et 15.000€. Voici les primes de la course :

Les partenaires de Paris-Roubaix 2025

Pour cette 122ème édition, peu de changements sont à noter parmi les partenaires de l’épreuve vis-à-vis de l’an dernier. Seuls NTT Data et Lastminute.com se sont retirés des partenaires officiels. Acteur historique dans l’organisation de la classique, la région Hauts-de-France est fière de renouveler son engagement à travers un dispositif exceptionnel, entre char de gaufres dans la caravane publicitaire, stands institutionnels, présentation des équipes au départ et à l’arrivée, points d’animation, écrans géants et animation d’avant-course en direct sur YouTube et Facebook.

Le programme des épreuves et diffusions TV

Samedi 12 avril :

L’édition 2025 de l’Enfer du Nord débutera le samedi par l’épreuve féminine, avec 148,5 au menu.

Départ à 13h de Denain

Arrivée estimée vers 16h45 à Roubaix

Dès 14h30 sur Eurosport

Dès 14h40 sur France 3 et France.tv

À noter qu’un peloton d’environ 5.500 coureurs amateurs s’élancera quelques heures avant le Paris-Roubaix Femmes avec Zwift pour braver les mythiques secteurs pavés de la Reine des classiques. Il s’agit du Paris-Roubaix Challenge, et 3 distances sont proposées : 70, 145 et 170km, pour satisfaire tout le monde. Informations et inscriptions sur parisroubaixchallenge.com et timeto.com.

Dimanche 13 avril :