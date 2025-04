Infront Productions s’associe à FIFA+

Infront Productions – leader mondial dans la production et la diffusion de contenus sportifs – a officialisé sa collaboration avec FIFA+, la plateforme de streaming officielle de la FIFA.

Ce partenariat, dévoilé début avril, renforcera les services de liaison descendante de distribution et de commentaires pour les événements footballistiques diffusés sur FIFA+. Grâce à son expertise reconnue, Infront Productions apportera son savoir-faire en matière de gestion de signaux satellites et de production audiovisuelle pour garantir une couverture optimale des matchs et compétitions.

Cette collaboration inclut également la distribution de contenus à un public mondial, ainsi que la fourniture de commentaires localisés, enrichissant l’expérience des fans dans différentes régions.

Pour information, Infront ayant déjà joué un rôle clé auprès de FIFA+, par le passé, dans la diffusion des Coupes du monde.