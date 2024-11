France – Israël : un match au Stade de France qui va coûter cher à la FFF

Entre un dispositif de sécurité bien plus important qu’à la normal et un nombre de spectateurs réduits à 15 000, la Fédération Française de Football (FFF) devrait perdre un peu d’argent lors de cette soirée au Stade de France.

C’est dans un climat ultra tendu que la France reçoit Israël ce jeudi pour la 5e journée de la Nations League. Habitué à voir un Stade de France plein à craquer leur des rencontres des bleus, avec près de 80 000 spectateurs, ce soir, ils ne seront que 15 000 repartis dans certaines zones. Pour des places grand public vendues entre 20€, pour le tarif le moins onéreux, et 145€, les recettes billetterie ne seront pas suffisantes pour combler les dépenses.

Comme le rapporte le journal L’Équipe, la fédération paye un loyer de 2,5 millions d’euros environ par match pour pouvoir jouer au Stade France. Pour, au minimum, couvrir ses frais, il faut environ 60 000 spectateurs présents dans les gradins. Habituellement, la FFF réalise entre 3 et 4 millions de recettes dans le stade lors d’un match en plus des 3,5 millions d’euros que paye TF1 par rencontre à l’UEFA et dont la plus grosse partie revient à la fédération.

Le prix des places au Stade de France pour France – Israël (jeudi 14 novembre 2024)

Catégorie OR : 145 €

Catégorie 1 : 120 €

Catégorie 2 : 95 €

Catégorie 3 : 79 €

Catégorie 4 : 55 €

Catégorie 5 : 29 €

Tribune Supporters (réservée aux adhérents du Club des Supporters des Bleus) : 20 €

Tribune Enfants : 20 € (-13 ans) & 25 € adulte

Tribune Famille : pack 5 places : 115 €

En plus de ce manque à gagner au niveau de la billetterie, les frais qui englobent la rencontre ne font qu’augmenter. Tout est mis en place pour que la sécurité soit la plus au point possible. 2 500 stadiers seront présents ce soir, soit 500 de plus que lors d’un match classique alors qu’il n’y aura que 15 000 personnes dans le stade. Depuis lundi, soit 4 jours avant le match, il est impossible de rentrer dans le stade sans accréditation. Un procédé d’habitude instauré 2 jours avant la rencontre et qui implique donc, des dépenses supplémentaires. Tout comme le périmètre élargi de contrôle des billets et d’identité par un staff désigné par la FFF, qui participe également aux dépenses concernant la police.

Au total, la perte pourrait être d’environ 3,5 millions d’euros selon L’Equipe.

