Double D, société française créée en 1994 par des judokas et licenciée mondiale adidas pour le judo, prolonge son partenariat avec France Judo pour quatre ans. Ce lien historique, couvrant cinq olympiades avec l’Équipe de France, réaffirme l’engagement d’adidas comme équipementier technique et textile officiel.

Lors de l’olympiade qui vient de s’achever, adidas était le fournisseur officiel de judogis des Équipe de France de judo, para judo et ju-jitsu. A compter des championnats d’Europe de judo 2025, disputés du 23 au 27 avril à Podgorica au Monténégro, la marque aux trois bandes devient également équipementier textile des judokas français, du staff technique et des salariés et collaborateurs de la Fédération.

« Nous sommes très fiers de poursuivre cette collaboration avec France Judo et d’accompagner les athlètes dans leur préparation et leurs performances sur les tatamis du monde entier. Ce partenariat incarne notre engagement envers l’excellence et l’innovation, notamment à travers notre démarche éco-responsable » (Cédric Dermée, Président de Double D)

L’éco-responsabilité en fer de lance

Pour ces quatre prochaines années, adidas s’engage à travailler en étroite collaboration avec les athlètes de l’Équipe de France de judo sur le développement de nouveaux produits, conçus pour optimiser leur performance sportive, tout en poursuivant son engagement en faveur de l’éco-responsabilité. Après avoir lancé en 2023 le premier judogi labellisé Green Label IJF, conçu à faible empreinte carbone, une première sur le marché , l’innovation se poursuivra naturellement pour allier performance et green impact, avec de nouveaux projets ambitieux, comme la création d’un judogi féminin, ou encore le recyclage des judogis usagés partout en France.