Madrid a vibré, mardi 21 avril, au rythme de la 25e édition des Laureus World Sports Awards, souvent surnommés les « Oscars du sport ». Cette cérémonie prestigieuse, tenue au Palacio de Cibeles, a célébré les exploits des plus grands athlètes et équipes de l’année 2024, marquée par les Jeux de Paris. Parmi les lauréats, Simone Biles, Mondo Duplantis et Lamine Yamal ont particulièrement retenu l’attention, confirmant leur statut de figures emblématiques du sport mondial.

Mondo Duplantis, Sportif de l’année

La quatrième fois aura été la bonne pour Mondo Duplantis, considéré comme le plus grand perchiste de tous les temps. Après trois nominations consécutives, il a enfin décroché le Laureus du Sportif mondial de l’année. Ce dernier devient la seconde star de l’athlétisme à recevoir cette prestigieuse distinction, après le quadruple lauréat, Usain Bolt. En 2024, il a entamé l’année en remportant une nouvelle médaille d’or lors des Championnats du monde en salle, avant de battre à deux reprises son propre record du monde – pour la neuvième fois à Paris, où il a décroché l’or olympique, puis de nouveau lors de la réunion de la Diamond League en Pologne, quelques semaines plus tard. Il a reçu son trophée des mains du lauréat de l’édition précédente, Novak Djokovic.

Simone Biles, Sportive de l’année

Les performances époustouflantes de Simone Biles dans la capitale française lui valent un nouveau sacre : celui de Sportive mondiale de l’année Laureus, pour la quatrième fois de sa carrière. Elle égale ainsi le record de sa compatriote, l’icône du tennis Serena Williams, avec qui elle partage également une victoire passée dans la catégorie Comeback mondial de l’année. Biles a qualifié les Jeux de Paris de « tournée de rédemption » après avoir fait une pause dans sa carrière pour préserver sa santé mentale. La gymnaste la plus titrée de l’histoire a réalisé une performance époustouflante, remportant trois médailles d’or et une d’argent.

Lamine Yamal, Révélation de l’année

Le jeune prodige, Lamine Yamal, a été couronné Révélation mondiale de l’année après une saison phénoménale en club et en sélection qui l’a propulsé parmi les superstars du ballon rond. Membre clé de l’équipe d’Espagne victorieuse lors de l’Euro 2024, Yamal est devenu le plus jeune joueur à marquer un but dans un championnat d’Europe et le plus jeune à disputer une finale. Il a également été élu meilleur jeune joueur du tournoi. À seulement 17 ans, il est désormais le deuxième footballeur à recevoir ce prix, après Jude Bellingham, qui l’avait remporté l’année précédente.

La liste complète des lauréats :