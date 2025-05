Vincent Milou rejoint le team Element

Element annonce l’arrivée du skateur professionnel français, Vincent Milou, au sein de son team international. Il devient ainsi le premier pro-rider issu de l’Hexagone à intégrer la famille Element. Représentant une nouvelle génération de riders alliant technicité, créativité et engagement, Vincent Milou fera donc rayonner l’esprit de la célèbre marque de skateboard et de streetwear.

Originaire du sud-ouest de la France, Vincent Milou fait partie des skateurs les plus talentueux et respectés de la scène internationale. Finaliste aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, multiple médaillé sur le circuit Street League et reconnu pour son style fluide et explosif, son énergie et son authenticité sera donc une vraie valeur ajoutée pour la Team Element. Fidèle à son engagement en matière de green impact, il est important de préciser qu’Element développe des produits fabriqués à partir de matériaux durables et recyclés, tout en promouvant une production responsable.

Pour l’occasion, Vincent Milou et Element ont imaginé deux boards qui seront vendues en exclusivité pour les membres MY ELEMENT au prix de 69 euros :

La déclaration :

« Rejoindre Element, c’est un vrai accomplissement pour moi. J’ai toujours admiré cette marque qui a marqué l’histoire du skate. Pouvoir représenter Element aujourd’hui est un honneur et une énorme source de motivation ! J’ai hâte de travailler sur de nouveaux projets et de repousser mes limites avec ce team incroyable. De plus, les valeurs éco-responsables d’Element me tiennent particulièrement à cœur : je suis fier de soutenir une marque engagée dans la protection de l’environnement. » (Vincent Milou)

