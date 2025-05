À l’occasion des Playoffs de la saison 2024-2025 (11 et 16 mai), l’Arkema Première Ligue dévoile son premier maillot virtuel dans EA SPORTS FC 25, conçu en collaboration avec EA SPORTS et Nike. Cette activation pour faire rayonner le football féminin est assez inédite. Et pour cause, l’Arkema Première Ligue devient l’une des ligues féminines européennes à disposer de son propre maillot dans le jeu.

Pensé pour incarner la nouvelle identité de l’Arkema Première Ligue créée en juillet 2024, ce lancement s’inscrit dans une stratégie globale de valorisation du football féminin, et notamment des Playoffs, moment clé du calendrier. Les quatre meilleurs clubs de la phase régulière – l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, le Paris FC et le Dijon FCO – s’y affronteront, avec les demi-finales programmées le 11 mai (15h15 et 21h) et la grande finale le 16 mai (21h).

À partir du 30 avril à 19h et pour une durée limitée, les joueurs peuvent donc obtenir ce maillot et d’autres éléments de personnalisation en remplissant des objectifs dans le mode Ultimate Team d’ EA SPORTS FC 25. Et ensuite arborer les couleurs de l’Arkema Première Ligue dans le jeu.

Concrètement, ce maillot ne sera pas commercialisé de manière physique, mais produit en quantité très limitée. Il sera notamment porté par les escort kids lors de l’entrée des joueuses sur le terrain pendant les Playoffs.