L’agence Alatack lance la Fédération Française de Golf sur Twitch

4ème sport individuel en France, le golf connaît une forte croissance de son nombre de licenciés. Pour continuer sur sa lancée, la Fédération Française de Golf arrive sur Twitch pour proposer des formats complémentaires à l’offre de snack content de TikTok et Instagram. Un travail réalisé par l’agence Alatack qui pilote l’ensemble du contenu de la Fédération pour rendre ce sport attractif, moderne et inspirant aux yeux d’une nouvelle génération de joueurs.

Pour attirer des pratiquants au golf, la Fédération s’appuie depuis 5 ans sur l’agence de conseil et de création de contenu Alatack. Pour reprendre les termes du communiqué, « l’agence conçoit et orchestre l’ensemble de l’écosystème éditorial de la FFGolf, en véritable partenaire stratégique : stratégie de contenus, ligne éditoriale, direction artistique, animation, production, diffusion et casting des incarnants. »

L’objectif est de faire de la Fédération Française de Golf un média de référence dans son sport. C’est déjà dans cette optique que la FFGolf avait annoncée il y a deux ans la sortie de son nouveau site internet avec l’aide d’Alatack notamment. La plateforme ffgolf.tv était lancée pour diffuser des grands événements en direct et proposer différents programmes.

Les formats proposés sur Twitch

Aujourd’hui, le lancement sur Twitch témoigne de la volonté de toucher une audience jeune en s’appropriant les codes du streaming live pour continuer à faire grandir la discipline. En développant des formats longs, la Fédération permet de faire découvrir le golf en explorant en détail ses coulisses de manière divertissante. Deux formats sont au programme :

« Gaming » – Une émission animée deux fois par mois par Romain Muraille , visage de la FFGolf où ça joue à des jeux vidéo de golf tout en discutant actu golf, culture gaming et sport avec la communauté.

» – Une émission animée deux fois par mois par , visage de la FFGolf où ça joue à des jeux vidéo de golf tout en discutant actu golf, culture gaming et sport avec la communauté. « Le Club » – Un talk-show mensuel tourné chez Birdieland, avec simulateurs, débats, défis et personnalités issues du monde du sport, de la scène Twitch, et de la pop culture.

L’émission a frappé fort dès les deux premiers épisodes en organisant d’abord la rencontre entre Aaron Grandidier N’Kanang, champion olympique de rugby à 7, et le golfeur pro Aymeric Laussot, avant d’inviter dans le deuxième épisode CodJordan23 (+1M sur YouTube et 300K sur Twitch), alias Yann, et le joueur du DP World Tour David Ravetto à échanger ensemble.

Pour revoir les meilleurs moments de l’émission c’est dans cette vidéo :

Le golf atteint des niveaux records

1er sport individuel dans le monde, le golf est en pleine croissance dans l’hexagone. Pour donner une idée de ce qu’il représente aujourd’hui, la Fédération Française de Golf a enregistré 34.148 licences supplémentaires en 10 ans (+8,4%) pour atteindre des niveaux records en 2023 et 2024. Avec un total porté à plus de 440.000 licenciés, elle a multiplié ses effectifs par 22 entre 1970 et 2022.

On estime le nombre de pratiquants à 1.000.000 dont 540.000 pratiquants réguliers en France. Preuve que la stratégie éditoriale mise en place par l’agence Alatack fonctionne, le golf s’impose désormais parmi les sports les plus modernes, inclusifs et inspirants.