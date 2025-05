Canal+ pourrait s’engager dans une chaîne 100 % Ligue 1

Après la fin de l’idylle entre la LFP et DAZN, Canal+ se positionne pour reprendre les rênes de la Ligue 1. La chaîne cryptée – confortée par la nomination de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media – envisage une chaîne dédiée diffusant l’ensemble des matchs. Voici les enjeux de ce retour.

Diffuseur historique de la Ligue 1, Canal+ profite de l’échec de DAZN, qui n’a séduit que 500 000 abonnés malgré une offre qui n’a cessé de diminuer avec le temps. Maxime Saada, président de Canal+, ne se prive donc pas de discuter activement avec les présidents de clubs pour proposer une chaîne 100 % Ligue 1, avec un abonnement à 15 € par mois pour les nouveaux clients et 10 € pour les abonnés actuels. L’objectif ? Attirer entre 1,5 et 2 millions d’abonnés et redonner de l’éclat à un championnat en perte de visibilité.

Canal+, un savoir-faire avant tout

Fort de son savoir-faire en matière de production et de diffusion, Canal+ ne manque pas d’arguments pour séduire les fans et les décideurs, avec des émissions emblématiques et une couverture soignée qui ont marqué l’histoire du ballon rond hexagonale. Pour autant, Canal+ souhaite un contrôle exclusif de la production et de la diffusion, ce qui pourrait compliquer un éventuel partenariat avec DAZN, encore impliqué dans les discussions.

L’obstacle beIN

Parallèlement, la LFP doit convaincre beIN Sports de céder son match du samedi 17h, un élément clé pour réunir l’intégralité des rencontres sur une seule chaîne. De plus, Canal+ reste logiquement prudent après le précédent contrat de droits TV signé par le groupe qatari, jugé déséquilibré, et exige des garanties financières solides.

Concrètement, un retour de Canal+ serait une aubaine pour la Ligue 1, en quête de visibilité et de stabilité financière. Avec ses 5 millions d’abonnés, la chaîne pourrait offrir une audience bien supérieure à celle de DAZN, mais aussi stabiliser les finances de clubs dont la survie est aujourd’hui largement remise en question.