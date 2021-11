GMF sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

Hier, GMF et le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat.

Dans le cadre de cet accord, GMF devient sponsor officiel et assureur officiel de l’évènement.

Partenaire de longue date de la Fédération Française de Rugby ou encore de la Ligue Nationale de Rugby et du championnat de TOP 14, c’est tout naturellement que GMF s’associe à France 2023. Pour rappel, GMF était déjà Partenaire Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2007 organisée en partie en France.

« GMF mettra ainsi tout son savoir-faire au service de ce formidable évènement en délivrant le programme d’assistance médicale de la Coupe du Monde de Rugby comprenant notamment la présence de médecins et infirmiers formés aux niveaux d’expertise de World Rugby, sur chacune des 48 rencontres de la compétition. » précise le communiqué.

« La longue et belle histoire qui lie GMF et le rugby ne pouvait que se poursuivre avec la Coupe du Monde de Rugby France 2023 ! » précise Claude Atcher, directeur général de FRANCE 2023, dans un communiqué. « Nous partageons les mêmes ambitions : celles de garantir la sécurité de nos joueurs sur les terrains, et de promouvoir l’aspect éducatif et inclusif du rugby en dehors. Soudés dans l’effort, portés par la force du collectif, nous oeuvrerons ensemble pour organiser une Coupe du Monde de Rugby 2023 assurément tournée vers l’humain. »

Il y a quelques jours, World Rugby accueillait un nouveau partenaire majeur pour la Coupe du Monde 2023 avec Land Rover.