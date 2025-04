L’AS Monaco prolonge son partenariat avec Sorare jusqu’en 2027

L’AS Monaco et Sorare, la plateforme mondiale de fantasy football, annoncent la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2027. Initiée en 2021, cette collaboration continue de renforcer la présence digitale du club de la Principauté tout en offrant aux supporters une expérience unique et immersive.

Sorare, qui compte plus de 5 millions d’utilisateurs et plus de 300 clubs et ligues sous licence officielle, permet aux fans de devenir managers virtuels en collectionnant et échangeant des cartes digitales uniques de leurs joueurs préférés. Ces cartes, véritables objets numériques, servent à composer chaque semaine des équipes dont les performances sont évaluées en fonction des résultats réels des joueurs sur le terrain.

Cette prolongation traduit l’ambition commune de l’AS Monaco et de Sorare de révolutionner l’expérience des fans à l’ère du numérique. Les supporters monégasques pourront ainsi continuer à acquérir les cartes officielles des joueurs de l’AS Monaco au cours des deux prochaines saisons.

La déclaration

« Nous nous réjouissons d’inscrire encore un peu plus dans la durée notre collaboration avec Sorare, une société à la croissance fulgurante, qui s’est imposée comme le champion mondial du fantasy sport. Nous partageons cette même ambition de proposer aux fans de football et de nouvelles technologies les meilleures expériences possibles sur le terrain digital. C’est pourquoi nous avons souhaité continuer de mettre à leur service notre sens de l’innovation respectif jusqu’en 2027. » (Thibaut Chatelard, Directeur Marketing & Revenus de l’AS Monaco)

A lire aussi : La eLigue 1 FC Pro Masters Korea connaît un véritable plébiscite !