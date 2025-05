Lego et la Formule 1 ont marqué les esprits lors du Grand Prix de Miami avec une activation inédite.

Pour la parade des pilotes, les traditionnels camions ont cédé la place à 10 voitures de F1 grandeur nature, construites avec 4 millions de briques Lego. Ces monoplaces, reproductions fidèles des bolides des équipes officielles, roulaient à 20 km/h grâce à un moteur électrique et un châssis en acier, arborant livrées et logos des sponsors avec une précision remarquable.

Ce prodige technique – fruit de 22 000 heures de travail par 26 experts à l’usine Lego de Kladno (République tchèque) – a mobilisé des prouesses d’ingénierie. Chaque voiture, pesant 1 500 kg, a ont naturellement séduit les fans. Les pilotes, enthousiastes, ont également joué le jeu avec humour, Lewis Hamilton saluant « la parade la plus amusante jamais vue », tandis que Lando Norris plaisantait sur l’expérience « plus cool que la vraie course ».

Un coup marketing stratégique dans un cadre épique

Devenue virale sur les réseaux sociaux, cette activation a propulsé la visibilité de Lego et de la F1, captivant notamment les familles et les jeunes fans. Elle s’inscrit dans un partenariat pluriannuel signé en 2024, qui inclut des sets Lego F1 (lancés en janvier 2025), des zones interactives lors des Grands Prix et une tournée mondiale des voitures. Ce coup marketing renforce la stratégie de la F1 pour séduire un public diversifié, portée par l’élan de Drive to Survive.

Le Grand Prix de Miami, avec son ambiance électrique et ses invités prestigieux, était le cadre idéal. Julia Goldin, directrice produit et marketing de Lego, a d’ailleurs qualifié Miami de course « épique » où « des choses inattendues se produisent », idéale donc pour une initiative aussi audacieuse.