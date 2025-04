Roland-Garros est de retour sur Prime Video du 25 mai au 8 juin

Roland-Garros revient sur Prime Video du dimanche 25 mai jusqu’à la finale messieurs le dimanche 8 juin, avec une équipe de consultants renouvelée et une couverture en continu tout au long des deux semaines.

Si Roland-Garros est disponible pour les abonnés du catalogue Prime Video, les membres Prime en France bénéficient de ventes flash Prime exclusives, de la livraison accélérée et d’un accès au meilleur du divertissement en un seul abonnement pour seulement 6,99 €/mois ou au prix avantageux de 69,90 €/an.

Au programme

Pour la cinquième année consécutive, Prime Video diffusera en direct et en exclusivité 11 sessions de soirée du dimanche 25 mai au mercredi 4 juin :

Chaque soir, les fans de tennis pourront suivre « l’affiche du jour », le match le plus attendu de la journée.

Ces sessions de soirée comprendront deux quarts de finale exclusifs les mardi 3 et mercredi 4 juin.

La couverture se poursuivra ensuite, du jeudi 5 au dimanche 8 juin, avec la diffusion en co-exclusivité des demi-finales et finales messieurs et dames, simples et doubles.

Lucas Pouille, nouveau consultant

L’édition 2025 sur Prime Video sera portée par une équipe de consultants composée d’experts reconnus et d’anciennes figures majeures du tennis français notamment Marion Bartoli, Tatiana Golovin, Fabrice Santoro et Jo-Wilfried Tsonga. Ils seront rejoints cette année par un nouveau venu, Lucas Pouille. Encore actif sur le circuit, le vainqueur de la Coupe Davis en 2017 apportera son analyse et sa compréhension fine du jeu.

À la présentation, Thibault Le Rol reprendra les commandes pour accompagner les téléspectateurs à travers les temps forts de la compétition. Camille Pin et Frédéric Verdier, quant à eux, seront aux commentaires.