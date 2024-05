Roland-Garros 2024 : Renault s’offre Casper Ruud et le chanteur français Etienne Daho pour sa publicité

Partenaire Premium de Roland-Garros depuis 2 ans, Renault devrait une nouvelle fois bénéficier d’une large visibilité lors de la diffusion du tournoi grâce notamment à la présence de son logo sur les filets des courts et sa nouvelle publicité TV qui devrait être énormément diffusée sur vos écrans.

Pour son spot dédié à ce Roland-Garros 2024, Renault a décidé de réutiliser son clip de l’année dernière en changeant la musique et en ajoutant ses deux nouveaux ambassadeurs Caper Ruud et Diane Parry à quelques endroits du spot original dans lequel la terre battue tombe du ciel comme de la neige.

Après la musique « It’s the Most Wonderful Time of the Year » en 2023, Renault ouvre la plus belle saison de l’année en reprenant le titre « Le premier jour (du reste de ta vie) » interpreté par Etienne Daho.

Outres le joueur danois et la joueuse française, cette publicité 2024 met à nouveau en scène Félix Auger-Aliassime, Lucas Van Assche et Diede de Groot ainsi que la voiture Renault Scenic E-Tech 100% électrique.

La publicité Renault x Roland-Garros de 2023

A lire aussi