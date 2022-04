Des QR Codes floqués sur des maillots en remplacement des numéros des joueurs

Il y a quelques jours, une équipe universitaire de football américain (NCAA) s’est fait remarquée aux Etats-Unis en portant des maillots floqués de QR codes lors d’un match de présaison (spring game).

Dans le détail, les joueurs de l’University of Central Florida (UCF) arboraient un QR code au dos de leur maillot en remplacement du numéro.

A l’aide d’un smartphone, il est ainsi possible d’accéder aux différents comptes des joueurs sur les réseaux sociaux, à des produits dérivés ou encore à des oeuvres de charité. L’occasion de tisser un lien entre les joueurs et la communauté qui suit l’équipe universitaire.

The Future of College Football is here pic.twitter.com/br2eBXxuXM — UCF Football (@UCF_Football) April 15, 2022

Moments like this… I’ll never forget! All glory to God! @UCF_Football pic.twitter.com/4lE6Vfb9UA — Zachary Rodriguez (@Zrod_43) April 16, 2022

Scan in at the Bounce House tomorrow! pic.twitter.com/n9Bu0Wt6e8 — Coach Gus Malzahn (@CoachGusMalzahn) April 15, 2022

Des « maillots connectés » qui ont alimenté de nombreux articles sur les médias spécialisés comme The Verge, CBS Sports ou encore Sports Illustrated.

Dans l’univers du sport, l’utilisation d’un QR Code sur un maillot n’est pas une première mais produit toujours son petit effet. Depuis plusieurs années de nombreuses initiatives de « maillots connectés » ont vu le jour.

L’autre tendance des dernières années a également été d’afficher les comptes sociaux, notamment Twitter, sur les maillots. C’est ce qu’a déjà fait l’équipe UCF Football avant de proposer des QR Codes.

A lire également