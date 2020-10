Puma dévoile un maillot Third « connecté » de l’Olympique de Marseille pour 2020-2021

Au lendemain du tirage au sort des poules de l’UEFA Champions League, l’Olympique de Marseille a dévoilé son nouveau maillot Third pour 2020-2021. Conçu par Puma, ce nouveau jersey se démarque notamment par la présence d’une puce NFC, le rendant ainsi « connecté ».

Maillot connecté, mode d’emploi

Pour faire vivre et entretenir sa relation avec les acheteurs du nouveau maillot third, l’équipementier et l’OM ont installé une puce NFC qui offrira de nombreuses dotations « money can’t buy ». Présente en bas du maillot, la puce sera à scanner régulièrement depuis l’application du club, OM App.

Une initiative technologique déjà vue chez Nike qui propose la même chose sur les maillots NBA depuis 2017 afin d’enrichir l’expérience des consommateurs.

Quel storytelling derrière le nouveau maillot Third de l’OM ?

Pour ce nouveau maillot Third de l’Olympique de Marseille qui sera porté pour la première fois par les joueurs ce dimanche 4 octobre contre l’OL en Ligue 1 Uber Eats, Puma et le club phocéen ont décidé de mettre en avant la musique et notamment le rap.

Un axe fort dans la continuité de ce qu’entreprend l’Olympique de Marseille dans son positionnement de marque lifestyle. « Le design du maillot Third, représente des ondes dans une nuance de bleus partant du coeur : le logo de l’Olympique de Marseille. Ce motif fait référence aux oscillations du son dans l’air créées par la musique et rappelle également des battements cardiaques. Les logos PUMA et OM ont été apposés dans un fizzy yellow, couleur forte régulièrement utilisée sur les pochettes d’album iconiques de rap marseillais, apportant de la modernité et de la fraicheur à la tenue. Le nom de la cité phocéenne a été brodé à l’arrière du col afin de renforcer l’aspect identitaire. Le maillot est accompagné d’un short et de chaussettes dans la même tonalité de bleus. »

La puce NFC est elle aussi intégrée avec élégance dans un badge brodé : 111 BPM. Une référence aux 111 quartiers de Marseille et aux « Battements par Minute » (BPM).