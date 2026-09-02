LFP Media renforce la diffusion internationale de la Ligue 1 avec plusieurs nouveaux accords. Cette saison, le championnat sera accessible dans 215 territoires et 44 langues.

La Ligue 1 poursuit son développement hors de France. Pour la saison 2026-2027, LFP Media annonce plusieurs nouveaux accords de diffusion, avec une présence désormais portée à 215 territoires, grâce à 53 partenaires proposant le championnat dans 44 langues.

Parmi les marchés ciblés, l’Inde occupe une place importante. Un accord a été signé avec JioStar, qui proposera au moins quatre matchs par journée sur JioHotstar ainsi qu’une sélection de rencontres sur Star Sports Network. En Indonésie, l’intégralité du championnat sera accessible sur Vidio, la plateforme de streaming du groupe Emtek.

Trois matchs par journée diffusés gratuitement au Brésil

La Ligue 1 renforce également sa présence en Europe. En Espagne, DAZN diffusera l’intégralité des rencontres de la saison. Au Royaume-Uni et en Irlande, Sky proposera des highlights, en complément de l’offre Ligue 1+.

Au Brésil, CazéTV sera désormais accompagnée par XSports. La chaîne sportive gratuite diffusera trois matchs par journée, offrant une exposition supplémentaire au championnat.

Ces nouveaux contrats complètent les accords déjà noués avec Canal+ International et SuperSport en Afrique, beIN SPORTS au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ou encore CCTV et MIGU en Chine.

Une stratégie sur laquelle LFP Media entend capitaliser alors que les audiences internationales de la Ligue 1 ont progressé de 30 % en 2025-2026.

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