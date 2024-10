Interview : Jean-Manuel Caparros, Chef du Service Communication Volkswagen France – Le reveal des joueurs de l’Equipe de France Rocket League avec la FFF

Ce week-end, l’Equipe de France de Rocket League a dévoilé l’identité des 3 joueurs retenus pour participer à la première Coupe du Monde organisée sur ce jeu vidéo.

Partenaire Officiel de la Fédération Française de Football, Volkswagen a décidé de s’associer à cette équipe eSport avec l’objectif évidemment de « toucher de nouvelles audiences passionnées par le gaming ».

Pour dévoiler l’identité des 3 joueurs français retenus (Axel « Vatira » Touret, Evan « M0nkey M00n » Rogez et Alexis « Zen » Bernier), Volkswagen a réalisé un contenu de marque tourné au Centre National du Football de Clairefontaine. Une vidéo dévoilée en exclusivité lors de la Paris Games Week.

Pour en savoir plus sur cette entrée dans l’eSport en France de Volkswagen, nous avons posé quelques questions à Jean-Manuel Caparros, Chef du Service Communication de la marque.

Sport Buzz Business : Rocket League, un jeu vidéo qui mêle football et automobile, c’est plus que parfait pour Volkswagen en France, non ?

Jean-Manuel Caparros : Absolument. Rocket League est une fusion idéale entre deux univers qui résonnent particulièrement avec Volkswagen : l’automobile et le sport. En tant que partenaire de longue date de la FFF, cet engagement dans l’eSport nous permet de toucher une nouvelle audience, jeune et passionnée. C’est un prolongement naturel de notre engagement dans le football.

SBB : Quels sont les chiffres clés de l’audience et la cible eSport x Équipe de France de Rocket League qui vous ont convaincu ?

JMC : L’eSport attire une audience très engagée, composée majoritairement de jeunes entre 18 et 35 ans, une cible stratégique pour Volkswagen. Au-delà du lien avec l’automobile, la scène de Rocket League est particulièrement active en France. Plusieurs joueurs et équipes françaises ont brillé ces dernières années sur la scène internationale, et la communauté est très investie ! Nous avons d’ailleurs pu rapidement mesurer l’engouement suscité par l’annonce de cette Équipe de France, lorsque nous avons publié la semaine dernière le teaser de notre contenu.

« Au-delà du lien avec l’automobile, la scène de Rocket League est particulièrement active en France »

SBB : Un mot justement sur l’activation conçue pour le reveal des joueurs de cette équipe Rocket League ? Que recherchiez-vous ?

JMC : Je suis très fier de l’activation que nous mettons en place pour plusieurs raisons. L’objectif était d’associer la marque à un moment de grande conversation pour les fans de Rocket League. Le reveal de la sélection a fait beaucoup parler, et c’est une première je crois qu’un partenaire soit à l’origine de l’annonce d’une sélection nationale. Pour l’activation, nous voulions créer un contenu épique, fidèle à l’univers de Rocket League, tout en incarnant l’ADN de Volkswagen. Cette arrivée à Clairefontaine reprend un code bien connu des fans de football, auquel nous avons ajouté des références qui parlent aux fans de Rocket League, comme les célébrations des joueurs ou la présence des voix françaises du jeu : Rocket Baguette.

SBB : Savez-vous si des joueurs de l’Équipe de France de football sont des joueurs de Rocket League ?

JMC : C’est une bonne question. Nous avons vu que Martin Terrier, l’ancien joueur de Rennes, est un grand amateur du jeu. Je crois qu’il a été sélectionné avec l’Équipe de France espoirs, mais peut-être que ses performances dans son nouveau club lui permettront d’intégrer la sélection cette saison ! Il est tout à fait possible que d’autres joueurs de l’Équipe de France de football s’adonnent à Rocket League. Cela montre que le jeu transcende les frontières entre le football virtuel et le football traditionnel, un lien que nous cherchons à valoriser.

« Par la suite, nous envisageons de poursuivre notre soutien aux Équipes de France eFoot »

SBB : Concernant l’eSport, l’équipe de France Rocket League est une « première étape ». Quelle est la suite ?

JMC : Cette opération pour le reveal de l’Équipe de France Rocket League est un premier pas pour Volkswagen dans l’univers du gaming et de l’eSport en France. Nous allons continuer de soutenir cette équipe dans sa préparation pour la Coupe du Monde en décembre. Par la suite, nous envisageons de poursuivre notre soutien aux Équipes de France eFoot, et pourquoi pas d’élargir notre engagement à d’autres initiatives à l’avenir. L’essentiel pour nous est de donner un rôle cohérent à la marque et d’apporter une réelle valeur aux fans de ces différentes disciplines.

SBB : Au-delà de cette équipe de France de Rocket League, vous êtes partenaires de longue date de la FFF. À quoi s’attendre pour les prochains mois ?

JMC : Notre partenariat avec la FFF va effectivement bien au-delà de Rocket League. Nous réfléchissons déjà, avec Sportfive qui nous accompagne sur le partenariat, à notre plan d’action pour 2025, avec un événement majeur à venir : l’EURO féminin 2025. Nous avons à cœur de soutenir toutes les équipes de France, et cela se matérialisera par des actions fortes autour de cette compétition l’an prochain.