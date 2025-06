Initialement détenteur de l’intégralité des droits de diffusion de l’Euro féminin de football (2 au 27 juillet) et de la Coupe du monde féminine de rugby (22 août au 27 septembre), le groupe TF1 a cédé une partie des rencontres à France Télévisions, incluant plusieurs matchs des équipes de France.

France Télévisions annonce l’acquisition auprès de son concurrent TF1 des droits de diffusion de deux grandes compétitions sportives féminines prévues en 2025 : l’Euro féminin de football et la Coupe du monde de rugby féminine.

Le groupe proposera ainsi au public 12 rencontres pour chaque événement, dont un match de l’Équipe de France lors de l’Euro, qui se tiendra en Suisse du 2 au 27 juillet, et deux rencontres du XV de France féminin pendant la Coupe du monde, organisée en Angleterre du 22 août au 27 septembre.

Ce nouvel accord confirme la volonté du groupe de service public de maintenir une forte visibilité du sport féminin sur ses antennes. France Télévisions tient à rappeler qu’il a été le premier groupe français à accorder une exposition régulière à ces disciplines, notamment en les diffusant en première partie de soirée sur une grande chaîne généraliste.

Les rencontres diffusées dans le détail :

Euro féminin de football

Mercredi 2 juillet : Islande – Finlande

Jeudi 3 juillet : Belgique – Italie

Vendredi 4 juillet : Danemark – Suède

Dimanche 6 juillet : Norvège – Finlande

Lundi 7 juillet : Espagne – Belgique et Portugal – Italie

Mardi 8 juillet : Allemagne – Danemark

Mercredi 9 juillet : Angleterre – Pays-Bas et France / Pays de Galles

Mercredi 16 juillet, vendredi 18 juillet ou samedi 19 juillet : deux quarts de finales

Mardi 22 juillet ou mercredi 23 juillet : une demi-finale

Programmation Coupe du monde de rugby féminine du 22 aout au 27 septembre 2025

Vendredi 22 août : match ouverture USA – Angleterre

Samedi 23 août : Écosse – Pays de Galles

Dimanche 24 août : Irlande – Japon

Samedi 30 août : Canada – Pays de Galles

Dimanche 31 août : Nouvelle-Zélande – Japon et France – Brésil

Samedi 6 septembre : Canada – Ecosse

Dimanche 7 septembre : Nouvelle-Zélande / Irlande et France / Afrique du Sud

Samedi 13 septembre et dimanche 14 septembre : deux quarts de finales

Vendredi 19 septembre ou samedi 20 septembre : une demi-finale

Partenaire historique du sport féminin, le groupe est déjà détenteur des droits de diffusion des matchs de l’Équipe de France féminine de football dans le cadre de la Women’s Nations League, des qualifications à l’Euro 2025 et à la Coupe du monde 2027, ainsi que de tous leurs matchs amicaux jusqu’en 2027.

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre engagement historique pour la visibilité et la promotion des sports féminins en retransmettant ces deux rendez-vous internationaux majeurs sur nos antennes. Nous confortons ainsi notre capacité à rassembler les Français autour d’une offre d’événements sportifs d’une diversité inégalée et accessible à tous », s’est réjoui Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions dans un communiqué de presse.

