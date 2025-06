La LFP lancera bien sa propre chaîne pour diffuser la Ligue 1 dès août 2025, a assuré son président Nicolas de Tavernost, ce mardi 10 juin, au micro de RMC. Un projet ambitieux qui vise un million d’abonnés, avec une offre à moins de 20 euros par mois et une diffusion élargie.

Le projet avance à grands pas. Du moins, c’est ce que prétend Nicolas de Tavernost. Mardi, le président de LFP Media, a dévoilé sur RMC de nouveaux éléments concernant la future chaîne dédiée à la Ligue 1, prévue pour la saison 2025-2026. La promesse est claire : la chaîne sera opérationnelle dès la reprise du championnat, fixée au 15 août prochain.

Deux chantiers majeurs sont en cours. Le premier concerne la production de la chaîne. Un appel d’offres a été lancé, avec de nombreuses candidatures pour les postes de consultants et d’animateurs. Le second enjeu est la distribution : comment et par qui la chaîne sera-t-elle diffusée ? Si une application dédiée est en développement pour tablettes et télévisions connectées, des négociations sont également en cours avec des opérateurs comme Orange, Free, Canal+ ou beIN Sports. L’objectif est de proposer une offre accessible au public tout en assurant des revenus solides pour les clubs.

La Ligue 1 disponible à moins de 20 €/mois

Côté prix, rien d’officiel pour l’instant, mais Nicolas de Tavernost annonce un abonnement à moins de 20 euros par mois, avec une formule spécifique pour les jeunes. Il vise au moins un million d’abonnés dès la première année, tablant sur un marché potentiel estimé à 3,5 millions de passionnés prêts à payer pour suivre le football français.

Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media : « Le prix de la chaine de la Ligue 1 sera inférieur à 20 euros par mois, et il y aura un abonnement pour les jeunes. » pic.twitter.com/shS8eARWKb — After Foot RMC (@AfterRMC) June 10, 2025

En outre, beIN Sports détient encore les droits pour un match par journée sur la saison 2025-2026. En contrepartie, la chaîne qatarie versera 80 millions d’euros à la Ligue. « C’est l’équivalent de 400 000 abonnés pour un seul match », explique de Tavernost. Si la nouvelle chaîne pourrait ne pas diffuser l’ensemble des neuf rencontres chaque week-end dès la première année, l’objectif est clair : proposer l’intégralité de la journée de Ligue 1 dès la saison suivante.

À lire aussi :