Le PSG envisage toujours de construire son propre stade en Île-de-France. Le club de la capitale a ciblé deux sites possibles : Poissy et Massy. Il souhaite une enceinte de 60 000 à 90 000 places pour répondre à ses ambitions sportives et économiques. Pas de décision avant automne 2026.

Le PSG jouera-t-il toujours dans son stade historique du Parc des Princes dans le futur ? Difficile de répondre à la question aujourd’hui. Après sa victoire en Ligue des champions, il souhaite passer un nouveau cap. Ce mardi 10 juin, le club de la capitale indique avoir choisi deux sites en Île-de-France pour y construire éventuellement un nouveau stade. Il s’agit, selon les informations du Parisien et de RMC Sports, des sites Stellantis de la ville de Poissy (Yvelines) et de la ZAC de la Tuilerie, située à Massy, dans l’Essonne.

Ces deux sites cochent tous les deux les critères pré-établis par les dirigeants parisiens : une courte distance avec le centre d’entraînement (un rayon de 6 km autour du Campus avait été dessiné), une accessibilité en transports en commun, la capacité d’être facilement transformés.

À noter toutefois que les deux sites ne seront pas départagés avant… l’automne 2026. Autant dire qu’il peut se passer moult rebondissements avant cette échéance.

Un stade de 60 000 à 90 000 places

Sur ces lieux-là, le PSG envisage d’y installer une enceinte toute neuve qui pourrait accueillir entre 60 000 et 90 000 spectateurs, selon nos confrères. Des études vont être lancées pour calculer la capacité idéale. Le club voudrait même créer tout un « quartier » de loisirs avec restaurants, bars ou encore hôtels comme on peut le voir au Groupama Stadium ou aux États-Unis.

« Ce projet représente une étape structurante pour le développement du club, explique dans un communiqué de presse le directeur général du club, Victoriano Melero. Pour rester compétitif, nous devons disposer d’un stade à la hauteur de nos ambitions, capable d’accueillir un plus grand nombre de supporters dans les meilleures conditions. Nous avançons avec méthode et exigence, en nous appuyant sur des analyses rigoureuses, indispensables pour un projet de cette envergure. Notre ambition est claire : bâtir un stade durable, exemplaire et à la hauteur de nos objectifs sportifs, économiques et territoriaux. »

Toujours en bras de fer avec la mairie

Si le PSG envisage toujours de quitter son antre, c’est parce que le bras de fer avec la mairie de Paris se poursuit. « Notre porte est toujours ouverte pour un agrandissement du Parc des Princes dont la ville de Paris est propriétaire. Vendre non mais agrandir, oui », a déclaré lundi Anne Hidalgo, maire de la capitale, lors du conseil de Paris.

98 % de renouvellement des abonnements, des billets pour la diffusion de la finale dans le stade puis pour les célébrations du titre vendus en seulement quelques heures… Le club détenu par les Qataris a un tas de raisons de se dire que la capacité d’accueil du Parc des Princes ne suffit plus et qu’il ferait mieux de quitter la Porte d’Auteuil. Sauf que bon nombre des supporters ne souhaitent pas voir le club quitter le stade historique.

