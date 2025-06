Rayan Cherki quitte l’OL pour Manchester City contre 36,5 millions d’euros (jusqu’à 42,5 millions d’euros avec bonus). Un gros coup financier pour Lyon, qui profitera aussi d’un intéressement de 15 % en cas de revente du milieu de terrain de 21 ans.

Voilà un transfert qui devrait (un peu) renflouer les caisses de l’Olympique lyonnais alors que le club de John Textor doit à nouveau se présenter devant la DNCG, le 24 juin prochain. Ryan Cherki a officiellement quitté l’OL, mardi, pour signer à Manchester City.

Grâce au transfert d’un de ses joyaux, le club rhodanien est assuré de récupérer un chèque de 36,5 millions d’euros. Sauf que des bonus pourraient faire grimper cette somme à 42,5 millions d’euros.

De plus, l’Olympique lyonnais touchera un pourcentage en cas de plus-value à la revente en plus de la belle indemnité de transfert. Cet intéressement sera de 15 % en cas de départ du milieu de terrain.

La cote de Ryan Cherki a grimpé au fil de sa saison : le Gone a inscrit 12 buts et délivré 20 passes décisives en 44 apparitions, toutes compétitions confondues. Une belle saison auréolée d’une première sélection en équipe de France.

Officialisation de Reijnders dans la foulée

« A bientôt 22 ans, Rayan Cherki met donc fin à une aventure de près de 15 ans avec son club de cœur pour découvrir un nouveau championnat et l’un des plus grands clubs européens », écrit l’OL dans un communiqué diffusé sur son site. Avant de poursuivre : « L’Olympique Lyonnais tient à le remercier chaleureusement pour son engagement sans faille, son attachement indéfectible au maillot, les émotions partagées au fil des années et lui souhaite la plus belle des carrières. »

Moins de 24 heures après avoir officialisé l’arrivée de Cherki, les Sky Blues, auteurs d’une saison blanche, annoncent la signature de Tijjani Reijnders, milieu de terrain néerlandais en provenance du Milan AC, pour la somme de… 70 millions d’euros. Pep Guardiola avait fait du joueur une de ses priorités.

