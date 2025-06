DAZN va retransmettre gratuitement toutes les rencontres du Mondial des clubs FIFA 2025 (15 juin au 13 juillet). Le diffuseur promet une immersion inédite avec accès exclusifs, reportages et consultants de renom. L’objectif : faire de ce rendez-vous l’événement sportif le plus accessible de l’histoire.

DAZN, diffuseur officiel de la Coupe du monde des clubs 2025, proposera l’intégralité de la compétition en accès libre dans tous les pays où la plateforme est disponible. Au menu ? Pas moins de 63 matchs retransmis gratuitement en streaming.

Déjà leader du streaming sportif et acteur majeur du football en Europe, DAZN franchit un nouveau cap avec ce dispositif inédit, qui fait de cette compétition le tournoi sportif le plus accessible de l’histoire. Cette initiative s’inscrit dans un partenariat stratégique global signé avec la FIFA.

Des contenus FIFA+ en libre accès

En plus des droits de diffusion de la Coupe du Monde des Clubs, DAZN accueille désormais les contenus de FIFA+ directement sur sa plateforme, renforçant ainsi son offre éditoriale et sa visibilité à l’international.

« DAZN met les moyens à la hauteur de ses ambitions, avec des investissements conséquents pour faire connaître et valoriser cette nouvelle compétition passionnante », exlique Brice Daumin, Directeur général de DAZN France.

Concrètement, DAZN va donc proposer des accès exclusifs rarement vus dans une grande compétition internationale : interviews de joueurs et d’entraîneurs avant et pendant les matchs, coulisses entre les rencontres, vestiaires, bancs de touche sonorisés… Le tout pour offrir aux fans une immersion totale. Il suffit aux téléspectateurs qui n’ont pas encore de compte DAZN d’en créer un.

Sakho et Makélélé pour commenter les exploits du PSG

Chaque équipe engagée dans le tournoi sera suivie par des équipes de reportage dédiées. En France, Georges Quirino sera l’envoyé spécial de la chaîne auprès du Paris Saint-Germain. Il sera présent au bord de la pelouse les jours de match, accompagné d’invités prestigieux, et au plus près des joueurs tout au long de la compétition. Pour commenter et décrypter les rencontres, DAZN a réuni une équipe de consultants de haut niveau. Les deux anciens joueurs du PSG, Mamadou Sakho et Claude Makélélé, rejoignent le casting aux côtés de Julien Brun, Adrien Courouble, Hamza Rahmani, Youlian Boubnov, Benoît Cheyrou, Charlotte Lorgeré, Jimmy Cabot, Jérémy Ménez et Walid Acherchour.

« Je suis très heureux de rejoindre DAZN. C’est une nouvelle expérience pour moi et je suis impatient de relever ce défi. En tant que Parisien, j’ai évidemment hâte de commenter les matchs du PSG et de voir les champions d’Europe aller le plus loin possible dans cette nouvelle compétition », a déclaré Mamadou Sakho.

Autre temps fort du dispositif : une émission quotidienne de 90 minutes, Coupe du Monde des Clubs 2025, le Mag, sera diffusée chaque jour de compétition. Animée par Ambre Godillon et Virginie Sainsily, elle proposera analyses, débriefs et projections.

À lire aussi : DAZN dévoile la bande-annonce officielle de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 25