Le Paris Saint-Germain rend hommage à ceux qui ont façonné son histoire en rééditant son maillot rouge emblématique de 1975, lancé à l’époque avec RTL. Une pièce vintage, chargée de symboles, proposée en édition limitée.

Entre mémoire et modernité, cette réédition au style rétro invite à revivre l’émotion des débuts tout en affirmant l’identité du PSG d’aujourd’hui. Et pour accompagner ce lancement, le PSG a choisi de mettre en lumière plusieurs de ses abonnés historiques, fidèles depuis plus de 40 ans et témoins de ses plus grandes heures.

Imaginé par Daniel Hechter, ce maillot rouge à large bande bleue centrale est devenu, depuis, une référence intemporelle. Il incarne les premières heures du club et des rencontres iconiques, à commencer par le tout premier derby parisien face au Red Star.

Le Paris Saint-Germain réédite son maillot rouge iconique de 1975 ➡️ https://t.co/wxeCnNoLSa pic.twitter.com/1X2igOPjgc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 5, 2025

Ce maillot mythique a été porté par des joueurs légendaires tels que François M’Pelé, Jean-Marc Pilorget, Jean-Pierre Tokoto ou Mustapha Dahleb. À travers eux, c’est tout un pan de l’histoire du PSG qui revit.

Pour information, ce maillot est disponible dès aujourd’hui en édition limitée, sur le Store.PSG.fr et dans les points de vente officiels du club.