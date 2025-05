Le circuit de Nevers Magny-Cours vibrera le samedi 13 septembre 2025 au rythme de la première édition de Red Bull Motormania, un événement unique en son genre. Parmi les premiers noms dévoilés, le jeune prodige français de Formule 1, Isack Hadjar, rejoint la cascadeuse de renom, Sarah Lezito, pour un spectacle qui s’annonce déjà mémorable.

Au volant d’une Formule 1 aux couleurs de Visa Cash App Racing Bulls, Isack Hadjar se mesurera ainsi à des pilotes d’exception, dont les noms seront bientôt révélés. Les spectateurs auront notamment l’occasion d’assister à un duel spectaculaire contre une certaine 208 Pikes Peak ou encore à une drag race inédite face à une MotoGP™. Ces confrontations, jamais vues auparavant, mettront en lumière le talent brut de ce jeune Français, l’un des espoirs les plus prometteurs du paddock international.

« J’ai hâte de participer à Red Bull Motormania pour rouler sur le circuit de Magny-Cours et affronter d’autres pilotes de la famille Red Bull dans des runs jamais vus auparavant. Ce sera aussi cool d’aller à la rencontre des fans français que je ne peux pas vraiment rencontrer ailleurs. »

Une expérience unique pour les fans

Concrètement, Red Bull Motormania ne se limite pas à des courses spectaculaires en offrant également aux fans une immersion totale dans l’univers des sports mécaniques. Le paddock, entièrement ouvert, permettra en effet au public de plonger d’assister aux préparatifs des mécaniciens sur la monoplace d’Isack Hadjar et de découvrir l’effervescence du garage. Des séances de dédicaces et des talks offriront aussi des moments privilégiés pour échanger avec le pilote tricolore et les autres stars présentes.

