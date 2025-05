Jérémy Pied rejoint M&C Associés pour redéfinir l’après-carrière des sportifs

Chaque année, près de 3000 sportifs de haut niveau mettent un terme à leur carrière… et bien souvent, débutent un nouveau chapitre sans cadre, sans préparation, parfois sans repères. Peut-on mieux accompagner cette transition ? Peut-on transformer ce moment fragile en un levier d’élan entrepreneurial ? C’est précisément le défi que relève M&C Associés, cabinet expert des carrières courtes, en accueillant Jérémy Pied – ancien footballeur passé par l’OGC Nice, l’OL, Southampton ou le LOSC – au capital de la société.

En intégrant M&C Associés, Jérémy Pied, ancien milieu de terrain, porte une vision positive de la fin de carrière, proposant aux sportifs un accompagnement structuré et humain pour une transition sereine. Spécialisé dans les carrières courtes (athlètes, artistes, mannequins), le cabinet excelle dans la reconversion professionnelle grâce à une approche globale : business plan, structures juridiques, stratégie de communication et recherche de financements.

Une seconde vie professionnelle après la compétition

Avec lui, M&C Associés intensifie son soutien personnalisé, aidant les sportifs à bâtir une nouvelle carrière épanouissante. « M&C m’a permis de structurer ma réflexion pendant mes dernières années de carrière, puis de me projeter vers l’après sans angoisse. Aujourd’hui, j’ai envie de transmettre ça à mon tour. Je veux aider les sportifs à comprendre qu’ils ne sont pas seuls, et qu’un avenir clair est possible après la compétition » », confie-t-il.

Une initiative clé, impulsée par le principal intéressé est le lancement d’une « boîte à outils », une plateforme communautaire réunissant sportifs, ex-sportifs, entrepreneurs et dirigeants. Animée par des experts, elle offrira un suivi individuel et un espace d’échange pour accompagner cette transition.