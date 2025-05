Partenaire majeur de la FFR, le Groupe APICIL renforce son engagement pour un sport inclusif en lançant, avec Autistes sans Frontières, une Sensory Room au Stade de France. Ce dispositif inédit offre une expérience adaptée et sereine aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique lors des matchs des XV de France masculin et féminin.

Les troubles du spectre autistique (TSA) entraînent souvent une hypersensibilité aux bruits, à la lumière et aux foules, rendant l’expérience d’un stade anxiogène pour les personnes concernées. Cette surcharge sensorielle peut les priver d’événements sportifs, accentuant leur isolement. Face à ce constat, la Fédération Française de Rugby (FFR) et son partenaire majeur, le Groupe APICIL, en collaboration avec Autistes sans Frontières, ont inauguré une Sensory Room au Stade de France lors du match France-Écosse du Tournoi des Six Nations, le 15 mars dernier.

Un espace adapté et sécurisé

Cette loge, repensée comme un espace sensoriel sécurisé, a permis à six adolescents autistes, accompagnés d’un proche, de vivre le match dans un cadre adapté. Dotée d’une vue sur le terrain et de places en tribune, la Sensory Room comprend deux zones : un espace classique avec table et banquette, et un coin cocon équipé de poufs à billes, rideaux occultants, casques anti-bruit, fidgets et tapis lestés, favorisant le calme et le confort.

Une démarche RSE engagée

Ce projet s’inscrit dans la stratégie RSE de la FFR et d’APICIL, qui œuvrent pour un rugby accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite (PMR) et en situation de handicap (PSH). Lors du match, un accompagnement personnalisé, de la commande de billets à l’accueil prioritaire, a également été testé avec l’aide de volontaires.

Vers une généralisation du dispositif

Fort de ce succès, le dispositif a été déployé au stade Marcel-Deflandre à La Rochelle pour le XV de France féminin, avec l’ambition de le pérenniser au Stade de France et de l’étendre à d’autres enceintes. En impliquant davantage d’associations, la FFR et APICIL souhaitent élargir l’accès à la Sensory Room, faisant du rugby un vecteur d’inclusion et de partage pour tous les passionnés.