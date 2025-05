La Ligue 1 McDonald’s a établi un nouveau record d’affluence lors de la saison 2024-2025 avec près de 28 000 spectateurs de moyenne par match. Un chiffre porté par des taux de remplissage en forte progression.

Voilà des chiffres qui prouvent que notre championnat attire toujours. La Ligue 1 McDonald’s a franchi un cap historique en enregistrant une affluence moyenne record de 27 948 spectateurs par match lors de la saison 2024-2025, révèle ce lundi la Ligue de football professionnel (LFP). Il s’agit tout simplement de la meilleure moyenne jamais atteinte dans l’histoire du championnat.

Au total, 8,55 millions de spectateurs ont assisté aux 34 journées de la saison, marquée par un championnat réduit à 18 équipes depuis l’été 2023. Ces chiffres représentent une progression de 3 % par rapport à la saison précédente, ce qui montre, selon la LFP, « une dynamique positive » et l’attractivité croissante de la Ligue 1.

Sept clubs au-dessus des 90 % de remplissage

Autre signe encourageant pour notre championnat de France : le taux de remplissage moyen des stades s’élève à 86,7 %. Mieux encore, ils sont sept clubs à dépasser les 90 % de remplissage : le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, Lens, Brest, Strasbourg, Lyon, Auxerre et Rennes.

Dans le détail, l’Olympique de Marseille (63 553 spectateurs en moyenne) devance l’Olympique lyonnais (51 003) et le Paris Saint-Germain (47 565) qui affiche toutefois le plus fort taux de remplissage du championnat (99 %) à cause de la « faible » capacité de son Parc des Princes. Sans surprise, l’AS Monaco affiche la pire affluence moyenne avec 9 348 spectateurs en moyenne et un taux de remplissage de 57 %.

Aussi, la prochaine saison se fera sans Montpellier et Saint-Étienne, relégués. Il s’agit, d’un côté, d’un des taux d’affluence les plus bas, le MHSC, avec 13 060 spectateurs de moyenne, soit 66 % de remplissage ; et de l’autre, d’une des meilleures affluences (7e), les Verts, avec 30 170 spectateurs en moyenne au Chaudron, pour un taux de remplissage de 80 %. Pas sûr que le Paris FC, promu qui évoluera au stade Jean-Bouin (20 000 places), antre actuel du Stade Français, réussisse à faire aussi bien que l’ASSE.

