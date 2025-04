Le Quai 54 sera de retour les 5 et 6 juillet prochains au Stade Roland-Garros dans l’une des plus belles arènes du sport mondial.

Cette année, le Quai 54 se jouera sur le court Suzanne Lenglen devant plus de 20 000 spectateurs. Pendant deux jours, 24 équipes (16 masculines et 8 féminines), composées de joueurs professionnels et amateurs venus des quatre coins du monde, se défieront pour tenter de décrocher le titre Quai 54 Streetball World Champions, sacrant chaque année la crème du streetball mondial.

Depuis 22 ans, Quai 54 s’est imposé comme une référence internationale en matière de tournois de basket. Ce rendez-vous unique réunit des équipes venant des Etats-Unis, du Brésil, du Japon, d’Australie. Mais aussi d’Afrique avec l’équipe nationale du Cap-Vert et des joueurs de la sélection nationale ivoirienne. L’édition 2025 mettra également en avant des équipes européennes prestigieuses comme les Allemands de « Der Stamm » et les Anglais de « Midnight Madness ».

Pour information, les billets seront en vente dès jeudi 3 avril à partir 9h sur quai54.com.