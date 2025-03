Expert reconnu dans le marketing sportif international, Two Circles est le nouveau partenaire de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour la commercialisation des droits du TOP 14, de la PRO D2 et de l’In Extenso SUPERSEVENS, ainsi que le marketing du TOP 14 à l’étranger jusqu’à l’issue de la saison 2031/2032.

Cet accord coche toutes les cases fixées par le cahier des charges de la LNR dans le cadre de son plan stratégique 2023-2027 :

renforcer durablement l’attractivité internationale du TOP 14.

générer des revenus significatifs grâce à une visibilité accrue.

s’inscrire dans le temps long pour construire une stratégie cohérente et ambitieuse à l’échelle internationale.

Concrètement, Two Circles accompagnera la LNR en déployant un plan marketing destiné à accroitre la notoriété et l’audience du TOP 14, en assurant la commercialisation des droits de l’ensemble des compétitions LNR auprès des diffuseurs internationaux et en développant une plateforme OTT innovante accessible sur les territoires non couverts par des accords de diffusion via sa technologie StayLive.

Cette ambition s’appuiera également sur le savoir-faire de CANAL+, partenaire essentiel du rayonnement international du TOP 14 et de la PRO D2 . Le groupe de Vincent Bolloré assure en effet la production de 4 matches par journée avec un habillage et des commentaires en anglais. Mais aussi de contenus additionnels valorisant les nombreux joueurs internationaux évoluant dans les championnats professionnels français.