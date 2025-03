Nissan France Partenaire Officiel de la Riner Cup

Nissan France devient Partenaire Officiel de la première édition de la Riner Cup qui se déroulera les 5 et 6 avril prochains à l’Arena Teddy Riner d’Asnières-sur-Seine.

Initiée par le triple champion olympique, Teddy Riner, la Riner Cup est un événement sportif promouvant le judo et ses valeurs auprès de toutes les générations. Véritable célébration de ce sport, ce rendez-vous offrira à de jeunes talents l’opportunité de partager une expérience unique aux côtés des plus grands noms du judo national et international. Et cela, dans une atmosphère à la fois compétitive et bienveillante. Au total, plus de 700 judokas participeront à la fête durant le week-end.

« Le judo est le sport roi au Japon et, en tant que marque japonaise, c’est naturellement quelque chose qui nous parle (…) Derrière cette grande fête du judo, l’idée est de promouvoir l’inclusion, l’éducation et l’accès au sport pour toutes et tous. Ce sont des valeurs que nous partageons au quotidien, notamment au travers de notre partenariat avec le Secours Populaire Paris. Nous sommes donc ravis d’accompagner cette belle initiative », explique ainsi Richard Tougeron, Directeur Général de Nissan France.

A cette occasion, Nissan exposera le tout nouvel ARIYA Nismo, une version vitaminée du crossover 100% électrique, devant l’Arena Teddy Riner.

