JO Paris 2024 – mobilConcepts-Metalco retenu pour concevoir le mobilier urbain du futur Village Olympique (600 000€)

Ce matin, mobilConcepts-Metalco a annoncé avoir été retenu par la SOLIDEO pour concevoir le mobilier urbain du futur Village Olympique de Seine-Saint-Denis des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un projet chiffré à quelques 600 000 euros.

« À l’issue de dialogues compétitifs lancés en juillet 2020, l’entreprise française mobilConcepts-Metalco basée près de Montpellier, a été sélectionné par la SOLIDEO (Société de Livraison Des Ouvrages Olympiques) pour éditer et fabriquer, en collaboration avec AREP (Conception), Marbre d’Ici et Forces Pures, un mobilier urbain de nouvelle génération inspiré de la lutte contre les îlots de chaleur et axé sur l’accessibilité universelle » précise le communiqué.

« Ce sera l’occasion de faire rayonner notre savoir-faire sur le plan international à travers une approche qui nous est chère : celle de bâtir la ville de demain à travers un mobilier urbain innovant et inclusif qui s’adapte au changement climatique » explique Arnaud Avezou, président de mobilConcepts-Metalco.