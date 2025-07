Jordane Rabute devient directeur général adjoint de LAFOURMI

L’agence créative dédiée au monde du sport, LAFOURMI (The Fan Syndicate group), annonce la nomination de Jordane Rabute au poste de Directeur Général Adjoint.

Aux côtés de Céline Jobert et Thibaut Cornet (co-fondateurs et co-présidents), l’intéressé aura pour mission d’accompagner la croissance de LAFOURMI, d’opérer la diversification de son offre et de piloter les enjeux de structuration associés.

L’ambition est claire : devenir l’agence de référence du marché, à travers une offre d’accompagnement complète des enjeux de transformation et de conquête des marques et une capacité à penser et produire des récits, des campagnes et des activations qui gagnent les cœurs des fans et pratiquants de sport.

Arrivé en 2018, Jordane Rabute exerçait jusqu’à présent le rôle de Directeur des Stratégies. Il a grandement contribué à renforcer la pertinence et l’attractivité de l’agence sur le marché, ainsi qu’à gagner la confiance de marques prestigieuses telles que Puma, Decathlon, Fitness Park, beIN SPORTS, L’Equipe et Uber Eats.