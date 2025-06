Ce jeudi 5 juin, à l’occasion d’OSV Explore, Outdoor Sports Valley (OSV) célébrera ses 15 ans d’existence, élira un nouveau président et consacrera une journée entière aux enjeux économiques, environnementaux et prospectifs de la filière sport et outdoor.

Basé à Annecy et créé en 2010, cette accélérateur fédère, représente et développe les entreprises de l’industrie des sports de plein air, en promouvant l’innovation, le développement économique, les ressources humaines, la pratique sportive responsable et la préservation des espaces naturels.

Dans les faits, OSV fédère désormais 500 adhérents parmi lesquels :

• Des marques équipementiers.

• Des détaillants.

• Des start-ups.

• Des retailers spécialistes.

• Des prestataires de service.

• Des acteurs de l’écosystème sportif (organisateurs d’évènements outdoor / GESI, financeurs, incubateurs, évaluateurs d’impact, etc.)‍

• Des réseaux d’entreprises.

Infos pratiques :

Quoi ? OSV Explore suivi de l’AG et d’une soirée anniversaire.

Quand ? Jeudi 5 juin 2025 à partir de 13h30.

Où ? Château de Thorens, Annecy.

Pour information Edgar Grospiron – président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 pour les Alpes françaises (COJOP), sera présent lors de cet évènement.