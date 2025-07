La Fédération Française de Badminton s’associe à l’horloger français, SilMach, basé à Besançon, pour les championnats du monde de badminton à Paris (25-31 août). À cette occasion, les 8 champions recevront une montre emblématique, célébrant l’excellence sportive et technologique hexagonale.

C’est une collaboration haut de gamme qui se concrétise entre la FFBaD et SilMach. Déjà commercialisée depuis le début de l’année, la montre TheTimeChanger x Alain Silberstein sera la montre offerte aux 8 champions du monde de Badminton le 31 août prochain à l’Adidas arena.

Dans une série très limitée (10 exemplaires), ce chronographe professionnel, aussi précis qu’un smash à plus de 500 km/h, incarne l’alliance rare entre haute technologie et design iconique. Il est équipé d’un mouvement à micromoteurs MEMS en silicium, fruit du savoir-faire de SilMach en micro-ingénierie, offrant une précision remarquable et intégrant les complications horlogères Flyback et Rattrapante.

Fabriquée à Besançon, au cœur du berceau horloger français, cette montre est une vitrine du génie industriel tricolore.

La déclaration

« Reconnue pour son innovation et son expertise technologique, SilMach incarne parfaitement l’excellence du savoir-faire français dans le domaine de la micromécanique et de l’horlogerie de précision. Ses montres allient élégance, performance et haute technologie, illustrant le meilleur de ce que notre industrie peut offrir (…) Cette collaboration repose sur des valeurs communes : innovation, exigence, qualité et rayonnement du savoir-faire français à l’échelle nationale comme internationale. (Franck LAURENT, président de la FFBaD)

