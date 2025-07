Partenaire emblématique de la Grande Boucle depuis 1999, Cochonou renouvelle son engagement en tant que fournisseur officiel du Tour de France, pour quatre années supplémentaires.

Fidèle à la Grande Boucle, Cochonou continue d’offrir des moments de partage uniques aux spectateurs. Ce renouvellement a été officialisé à Vif, lors de la 18e étape de cette édition 2025, en présence de Frédéric Beuchot, Directeur Général du Groupe Aoste (Cochonou), et de Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France.

Cochonou devenu iconique sur le Tour, arbore en effet chaque juillet ses berlines à damiers rouges et blancs sur les routes de l’Hexagone, distribuant des milliers de saucissons et répandant une véritable convivialité.

« Cochonou, c’est l’un des symboles les plus joyeux du Tour de France. Depuis plus de 25 ans, ses voitures à carreaux, son sourire, sa générosité, accompagnent nos étapes et enchantent les spectateurs. Il y a une fidélité, une sincérité dans ce partenariat, qui en dit long sur ce que le Tour incarne : la fête, le partage, la France des routes et des villages. Nous sommes très heureux et très fiers de renouveler ce partenariat jusqu’en 2029, avec l’ambition de retrouver encore longtemps les fameux bobs mythiques sur les bords de route. » (Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France)