À l’occasion du lancement de leur tournée européenne les 2 et 3 août à Paris, le célèbre groupe de K-Pop, Blackpink, s’associe au Paris Saint-Germain, champion d’Europe, pour dévoiler une collection exclusive.

Le PSG présente en effet une collection spéciale BLACKPINK IN YOUR AREA, en hommage aux icônes Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé. Ce partenariat exclusif célèbre la tournée mondiale du groupe avec une série de concerts événement en Europe.

Cette collection capsule propose une édition limitée de t-shirts et sweats à capuche aux couleurs rose et noir emblématiques du groupe, ornés des logos PSG x Blackpink. Cette gamme allie ainsi musique, mode et sport. La collection PSG x BLACKPINK sera disponible dès le mercredi 30 juillet sur store.psg.fr.

Alors que le PSG consolide sa présence en Asie à travers de nouveaux projets, il est important de noter que le club de la capitale capitalise également sur la notoriété médiatique en Corée du Sud de Kang-in Lee, joueur important de l’effectif parisien et véritable icône dans son pays natal.