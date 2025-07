Une étude de Seatpick compare les abonnements et les performances des clubs de Premier League pour la saison à venir. Résultat : City offre le meilleur rapport qualité-prix, tandis que Tottenham déçoit (encore) les supporters.

Alors que les prix des abonnements continuent de grimper, une nouvelle étude menée par SeatPick, plateforme spécialisée dans la comparaison de billets, révèle quels clubs de Premier League offrent réellement le meilleur retour sur investissement aux supporters. L’analyse croise le prix des abonnements pour la saison 2025/26 avec les performances de la saison passée, en calculant notamment le coût par victoire et par but inscrit.

Les Skyblues au sommet

Sans surprise, Manchester City arrive en tête du classement. Les fans des Citizens ont payé en moyenne 20,24 £ (24,09 €) par victoire et 5,90 £ (7,02 €) par but. Le club, qui a conservé un tarif d’abonnement à 425 £ (505 €), a enregistré 21 victoires et inscrit 72 buts – une équation idéale pour les supporters à la recherche de performances et de rentabilité.

Liverpool prend la deuxième place, avec un coût de 28,52 £ (33,94 €) par victoire. Si l’abonnement s’élève à 713 £ (848 €), les Reds ont offert 25 victoires et 86 buts à leurs fans – un total de buts supérieur à tout autre club, justifiant un investissement conséquent.

Sur la troisième marche du podium, Nottingham Forest se démarque avec 28,95 £ (34,45 €) par victoire, malgré une hausse de 4,55 % du tarif d’abonnement, fixé à 575 £ (684 €).

Suivent Brentford (30,94 £ / 36,82 € par victoire et seulement 7,50 £ / 8,93 € par but, le deuxième meilleur ratio du championnat) et West Ham, qui partage le même coût par but, mais se classe cinquième en raison de ses seulement 11 victoires.

Les autres clubs du Top 10 incluent :

Fulham : 31,53 £ (37,52 €) par victoire, abonnement à 486 £ (578 €)

Newcastle : 33,10 £ (39,39 €) par victoire, abonnement à 695 £ (827 €)

Aston Villa : 33,68 £ (40,08 €) par victoire, abonnement à 672 £ (799 €)

Brighton : 37,19 £ (44,25 €) par victoire, abonnement à 610 £ (726 €)

Chelsea : 40,50 £ (48,20 €) par victoire, abonnement à 880 £ (1 047 €)

Spurs, Sunderland et Everton: le trio des mauvaises affaires

À l’autre extrémité du classement, Tottenham propose la pire valeur pour ses supporters : 77,82 £ (92,60 €) par victoire, avec un abonnement à 856 £ (1 018 €) pour seulement 11 victoires. Le ratio de 13,38 £ (15,91 €) par but souligne davantage cette déconnexion entre prix et performance.

Sunderland, tout juste promu, hérite de la deuxième pire position, avec un tarif de 71,60 £ (85,13 €) par victoire basé sur ses performances en Championship. Malgré un abonnement à 490 £ (583 €), une hausse de 11,36 % vient alourdir la facture.

Everton complète le podium des moins bons rapports qualité/prix, avec 59,09 £ (70,22 €) par victoire, aggravé par la hausse la plus importante du championnat (+12,31 %), portant son abonnement à 730 £ (869 €).

Une facture qui interroge

Leeds et Arsenal ferment la marche des bonnets d’âne. Ce dernier surprend : malgré 20 victoires, le club londonien impose à ses supporters le prix d’abonnement le plus élevé du championnat (1 127 £ / 1 341 €), ce qui ramène le coût par victoire à 53,65 £ (63,83 €) – bien au-delà de clubs aux résultats comparables.

En conclusion, disons que cette étude met en lumière les écarts parfois vertigineux entre les performances sportives et l’investissement demandé aux supporters. Si certains clubs comme Manchester City ou Liverpool conjuguent excellence sur le terrain et accessibilité relative, d’autres peinent à justifier des tarifs en constante augmentation. Un enjeu crucial alors que les fans sont de plus en plus sensibles à la valeur réelle de leur engagement.

