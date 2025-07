Ligue 1+ confie sa régie publicitaire à Amaury Media

Amaury Media devient la régie publicitaire exclusive de Ligue 1+ pour les quatre prochaines saisons. Ce partenariat vise à positionner Ligue 1+ comme une vitrine qui pèse pour les marques souhaitant communiquer auprès des passionnés de ballon rond.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Amaury Media, dont l’expertise dans les domaines des médias et du sport est largement reconnue. Ensemble, nous allons faire de Ligue 1+ une plateforme pour tous les annonceurs souhaitant s’adresser aux passionnés de football, et plus particulièrement aux amateurs de la Ligue 1 McDonald’s. Dès les prochains jours, Ligue 1+ proposera des offres attractives et ciblées, à la hauteur de leurs ambitions. » (Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media)