Aujourd’hui, la Fédération Française de Tennis lance sa nouvelle plateforme vidéo « FFT TV ». Accessible gratuitement, l’offre de contenu visera à enrichir l’expérience et la passion des licenciés tennis mais également celle du grand public (et rebooster le nombre de licenciés).

« La FFT TV souhaite répondre aux attentes des passionnés de tennis et de tous les joueurs, quel que soit leur âge ou leur niveau, avec des concepts d’émission originaux. En cette période de confinement, les fans de tennis, à défaut de pouvoir pratiquer leur discipline dans leur club, auront ainsi l’opportunité de se divertir en retrouvant de nombreux contenus inédits mais aussi des images d’archives » précise le communiqué.

Tennis, padel ou encore beach tennis, le site tv.fft.fr offre du contenu varié. Des retransmissions en streaming seront notamment proposés lorsque certaines compétitions reprendront (challengers, padel,…) tout comme des reportages valorisant les actions des clubs, des tutos techniques, tactiques, physiques (Pauline Parmentier, Paul-Henri Mathieu, Julien Benneteau) et de nombreuses coulisses de Roland-Garros.

« A travers ce dispositif, la FFT TV a pour ambition de favoriser et d’encourager, dès que la situation sanitaire le permettra, la pratique du tennis, du padel et du beach tennis. Avec cette nouvelle plateforme, la FFT innove et poursuit sa transformation digitale en proposant une expérience utilisateur innovante et en offrant un contenu inédit et différent : des émissions pour les jeunes et leurs familles, la retransmission de matches jamais diffusés à la TV ou sur le web ou encore des sujets au cœur du tennis des territoires et de la vie des clubs » ajoute le communiqué.