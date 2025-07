Kappa et l’OGC Nice lancent, ce mercredi 2 juillet, le nouveau maillot du club azuréen, symbole d’un partenariat mêlant héritage niçois, performance technique et campagne marketing ciblée entre tradition et modernité.

L’OGC Nice et la marque italienne Kappa, nouvel équipementier du club azuréen, lancent leur première création commune, incarnant à la fois l’héritage historique de Nice et l’ADN stylistique de Kappa. Ce nouveau maillot, aux larges bandes rouges et noires verticales et au col polo vintage, rend hommage aux maillots iconiques du club tout en apportant une touche contemporaine. Une franche réussite.

La tenue complète avec short et chaussettes noirs, un choix plébiscité par les supporters, alliant sobriété et élégance. Ce lancement s’accompagne d’une campagne en deux volets : un hommage aux fans historiques du club, et une campagne lifestyle destinée à conquérir de nouveaux publics, mettant en avant l’élégance méditerranéenne et l’art de vivre de la Côte d’Azur.

85 euros le maillot adulte

Le maillot KOMBAT™ PRO 2026, conçu pour la performance avec une matière ultra-extensible et une coupe ajustée, porte des détails symboliques comme l’inscription « Issa Nissa » au dos du col, symbole fort de l’identité niçoise.

Deux versions sont proposées : la tenue match portée par les joueurs, et la tenue replica accessible aux supporters. Cette dernière est vendue au prix de 85 euros pour les adultes et 75 euros pour les enfants. Les produits sont d’ores et déjà disponibles en boutique officielle et en ligne, avec une sortie officielle complète prévue pour mi-août.

Ce partenariat avec Kappa marque une étape clé dans la stratégie de l’OGC Nice, qui vise à affirmer sa place d’ambassadeur de la French Riviera à travers une identité forte mêlant authenticité, héritage sportif et élégance.

Un partenariat pluriannuel avec Robinhood

À noter également que, pour la première fois, Robinhood apparaît comme sponsor principal, visible sur la face avant du maillot. Le club azuréen avait annoncé, mardi, la signature d’un partenariat pluriannuel avec la société mondiale de services financiers côtée au NASDAQ.

Ce partenariat représente la première incursion majeure de Robinhood dans le football européen, portée par une stratégie d’activation de marque complète. Au-delà des maillots officiels, l’accord prévoit une présence renforcée sur les tenues d’entraînement et d’échauffement, ainsi que sur les supports visuels du stade et les plateformes digitales du club.

Robinhood travaillera aussi étroitement avec les joueurs et ambassadeurs de l’OGC Nice pour créer des contenus originaux, incluant une web-série et des campagnes visant à renforcer l’engagement des fans.

« Bousculer les codes »

« L’OGC Nice est très fier d’accueillir Robinhood au cœur de son projet », déclare Fabrice Bocquet, directeur général de l’OGC Nice, dans un communiqué de presse. « Une marque moderne et audacieuse, profondément ancrée dans les nouveaux usages digitaux. Son rayonnement international et sa capacité à bousculer les codes s’accordent parfaitement avec l’ambition de l’OGC Nice de s’ouvrir au monde et de continuer à innover. »

« Ce partenariat a une résonance particulière pour moi, en tant que passionné de football qui a étudié et commencé sa carrière à Nice, mais il témoigne surtout de notre engagement à déployer la présence de Robinhood à travers l’Union européenne, reconnaît de son côté Johann Kerbrat, vice-président senior et directeur général de Robinhood Crypto. C’est une opportunité de nous connecter à une base de fans passionnés et de présenter à de nouveaux publics une gamme innovante de produits financiers. »

